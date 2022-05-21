ОГО! ⟩ Ким Кардашьян показала провокационное фото в микро-бикини

Жизнь Ким Кардашьян после развода с Канье Уэстом явно заиграла самыми яркими красками. Теледива наслаждается жизнью и берет от нее все.

Так, на днях модель сфотографировалась для журнала Sports Illustrated Swimsuit Edition, представ на снимке в столь крошечных плавках, что по мнению фанатов их можно было их и не надевать. Зато шикарные бедра – гордость и инвестиция Кардашьян – показаны во всем их великолепии.

Пышная грудь красотки слегка прикрыта лифом, а на руках длинные перчатки, выглядящие несколько неуместно на практически обнаженной артистке, стоящей при этом по колено в воде.