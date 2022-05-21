Вынужденный носить парик Андрей Малахов сообщил об уходе на пенсию

Уже на протяжении нескольких месяцев поклонники 50-летнего известного российского журналиста с тревогой ждут новостей о состоянии здоровья своего любимца. Ходят упорные слухи о серьезном заболевании, которое поразило Андрея.

Еще в конце прошлого года телезрители заметили, что Малахов по какой-то причине вынужден носить парик. Изменилось и лицо звезды: оно стало выглядеть несколько отекшим. Сам шоумен игнорирует неприятные сплетни и остается в позитивном настроении, что регулярно демонстрирует в соцсетях. А значит, не исключено, что никаких причин для паники нет, и с Андреем все в полном порядке.

Сегодня в Телеграме ведущего появилась очередная публикация в юмористическом ключе. В ней журналист неожиданно сообщил, что готов уйти на пенсию – ведь подрастающее поколение вполне может его заменить. Так, шоумен опубликовал видео с участием рэпера Давы и маленького сына Филиппа Киркорова. Мальчик уверенно брал интервью у музыканта, что не могло не восхитить столь опытного интервьюера как Малахов.