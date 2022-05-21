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Вынужденный носить парик Андрей Малахов сообщил об уходе на пенсию

Limon.ee
Вынужденный носить парик Андрей Малахов сообщил об уходе на пенсию
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Андрей Малахов
Андрей Малахов Фото: Georgy Nikanorov

Андрей Малахов выступил с неожиданным заявлением. Популярный телеведущий заговорил об уходе из профессии, пишет eg.ru.

Уже на протяжении нескольких месяцев поклонники 50-летнего известного российского журналиста с тревогой ждут новостей о состоянии здоровья своего любимца. Ходят упорные слухи о серьезном заболевании, которое поразило Андрея.

Еще в конце прошлого года телезрители заметили, что Малахов по какой-то причине вынужден носить парик. Изменилось и лицо звезды: оно стало выглядеть несколько отекшим. Сам шоумен игнорирует неприятные сплетни и остается в позитивном настроении, что регулярно демонстрирует в соцсетях. А значит, не исключено, что никаких причин для паники нет, и с Андреем все в полном порядке.

Сегодня в Телеграме ведущего появилась очередная публикация в юмористическом ключе. В ней журналист неожиданно сообщил, что готов уйти на пенсию – ведь подрастающее поколение вполне может его заменить. Так, шоумен опубликовал видео с участием рэпера Давы и маленького сына Филиппа Киркорова. Мальчик уверенно брал интервью у музыканта, что не могло не восхитить столь опытного интервьюера как Малахов.

«Растет достойная смена! Мой 9-летний крестник Мартин Киркоров своими каверзными вопросами ставит в тупик Даву. Мне кажется, скоро можно писать заявление и выходить на пенсию», – прокомментировал Андрей.

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