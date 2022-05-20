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КАК ВАМ? ⟩ Глюкоза вышла в свет в абсолютно прозрачном платье, не скрывая ничего

Limon.ee
Глюкоза вышла в свет в абсолютно прозрачном платье, не скрывая ничего
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Певица Глюкоза на показе Валентина Юдашкина, 2020
Певица Глюкоза на показе Валентина Юдашкина, 2020 Фото: Vyacheslav Prokofyev

Наряд «голой женщины» вовсе не выглядит сексуально, пишет Topnews.

Певица Глюкоза, в миру Наталья Ионова, не имея прочих возможностей для поддержания былой популярности, видимо, делает ставку на сексуальный эпатаж. Так, на музыкальном фестивале «Жара» Наталья явилась в абсолютно прозрачном платье, не скрывающем интимные части ее тела.

В качестве принта на одежду были нанесены языки пламени, что создало впечатление, как будто певицу поджаривают на гриле.

Столь откровенным нарядом Ионова перещеголяла даже Ольгу Бузову, которая тоже решила оголиться в честь этого мероприятия.

Пользователи оторопели, увидев практически обнаженную Глюкозу на красной дорожке и решили, что лучше уж прийти совсем голой, к чему эти полумеры?
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