КАК ВАМ? ⟩ Глюкоза вышла в свет в абсолютно прозрачном платье, не скрывая ничего

Певица Глюкоза, в миру Наталья Ионова, не имея прочих возможностей для поддержания былой популярности, видимо, делает ставку на сексуальный эпатаж. Так, на музыкальном фестивале «Жара» Наталья явилась в абсолютно прозрачном платье, не скрывающем интимные части ее тела.

В качестве принта на одежду были нанесены языки пламени, что создало впечатление, как будто певицу поджаривают на гриле.

Столь откровенным нарядом Ионова перещеголяла даже Ольгу Бузову, которая тоже решила оголиться в честь этого мероприятия.