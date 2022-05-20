КАК ВАМ? ⟩ Глюкоза вышла в свет в абсолютно прозрачном платье, не скрывая ничего
Глюкоза вышла в свет в абсолютно прозрачном платье, не скрывая ничего
Певица Глюкоза, в миру Наталья Ионова, не имея прочих возможностей для поддержания былой популярности, видимо, делает ставку на сексуальный эпатаж. Так, на музыкальном фестивале «Жара» Наталья явилась в абсолютно прозрачном платье, не скрывающем интимные части ее тела.
В качестве принта на одежду были нанесены языки пламени, что создало впечатление, как будто певицу поджаривают на гриле.
Столь откровенным нарядом Ионова перещеголяла даже Ольгу Бузову, которая тоже решила оголиться в честь этого мероприятия.
Пользователи оторопели, увидев практически обнаженную Глюкозу на красной дорожке и решили, что лучше уж прийти совсем голой, к чему эти полумеры?
Ключевые слова