Tallinn Design House или Таллиннский дом дизайна отметил свое пятилетие! Самые крутые модники и модницы Таллинна, а также именитые дизайнеры пришли повеселиться и поздравить друг друга с таким важным событием.
СМОТРИТЕ НАШУ ГАЛЕРЕЮ! ⟩ Стильный десант: все модники и модницы Таллинна собрались на день рождения Tallinn Design House
Стильный десант: все модники и модницы Таллинна собрались на день рождения Tallinn Design House
Tallinn Design House – это магазин эстонского дизайна и мультифункциональная площадка для различных мероприятий, расположенный в квартале Ротерманна. В магазине собрано все лучшее из того, что можно найти на сегодняшний день в мире местного дизайна: одежда от именитых дизайнеров, украшения и изделия из кожи, дизайнерские предметы интерьера и подарки, любопытная подборка книг и произведений искусства.
Здесь же есть презентационное помещение с современным оборудованием и небольшое помещение для совещаний, которые можно арендовать.
Смотрите нашу эксклюзивную галерею!