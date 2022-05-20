СМОТРИТЕ НАШУ ГАЛЕРЕЮ! ⟩ Стильный десант: все модники и модницы Таллинна собрались на день рождения Tallinn Design House

Tallinn Design House – это магазин эстонского дизайна и мультифункциональная площадка для различных мероприятий, расположенный в квартале Ротерманна. В магазине собрано все лучшее из того, что можно найти на сегодняшний день в мире местного дизайна: одежда от именитых дизайнеров, украшения и изделия из кожи, дизайнерские предметы интерьера и подарки, любопытная подборка книг и произведений искусства.