БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВСЕХ! ⟩ Уже сегодня на Ратушной площади Таллинна: самое грандиозное мероприятие лета «Бал цветов»

Татьяна вспоминает: «Идея Цветочного бала пришла даже не в голову, а в сердце. Вместе с детскими мечтами. Мы все любим сказки. И я ими зачитывалась. Особенно мне полюбилась сказка «Цветы маленькой Иды». Я с удовольствием снова и снова вспоминаю, как вчитывалась в строчки о волшебном бале, на котором цветы танцуют. Мечтала побывать на таком балу. Виделись мне волшебные наряды из цветов, грациозные гиацинты в роли кавалеров, а в тюльпановые роскошные юбки были наряжены дамы. Ах... Понятно, что бал существовал только в сказке Андерсена и моих фантазиях и мечтах. А мечты, как известно, сбываются, особенно, когда очень хочется. Поэтому я затеяла цветочный праздник, который на сегодняшний день стал серьезным международным проектом и при этом остался уникальным и сказочным».