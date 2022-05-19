Рианна и A$AP Rocky стали родителями

Еще недавно, в начале мая, Рианну словили папарацци на свидании с Rocky. Певица вышла в свет в мини и на высоких каблуках. Беременность у исполнительницы выдалась насыщенная: она регулярно радовала поклонников своими нарядами с голым животом и даже попала в скандал, когда в Сети появились слухи об изменах Rocky.