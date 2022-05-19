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Рианна и A$AP Rocky стали родителями

Limon.ee
Рианна и A$AP Rocky стали родителями
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Рианна и ASAP Rocky
Рианна и ASAP Rocky Фото: Vianney Le Caer

Если вы устали от беременных луков Рианны — выдыхайте: она родила. Об этом сообщает издание TMZ. У Рири и A$AP Rocky родился сын, передает Super.ru.

Еще недавно, в начале мая, Рианну словили папарацци на свидании с Rocky. Певица вышла в свет в мини и на высоких каблуках. Беременность у исполнительницы выдалась насыщенная: она регулярно радовала поклонников своими нарядами с голым животом и даже попала в скандал, когда в Сети появились слухи об изменах Rocky.

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