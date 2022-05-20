«Ты больше не увидишь моих глаз»: Джонни Депп на суде ни разу не посмотрел на Эмбер Херд. Почему?

На слушаниях 16 мая была раскрыта причина, по которой Джонни Депп никогда не поднимал глаз, чтобы посмотреть на свою бывшую жену. Во время слушаний адвокат актера задала Эмбер Херд ряд вопросов о том, почему Депп избегает ее взгляда.

"Вы знаете, почему он не смотрит на вас. Он сказал вам, что вы больше никогда не увидите его глаз", - сказала адвокат Камилла Васкес.

Это заявление было подтверждено аудиозаписью, сделанной в 2016 году, на которой слышен разговор между Деппом и Херд после того, как она публично обвинила его в насилии.

"Я просто хочу прикоснуться к тебе. Я просто хочу обнять тебя", - говорила тогда Эмбер.

"После всего, что ты только что сказала? Я уже никогда не буду кем-то для тебя… Ты больше не увидишь моих глаз".

Во время слушания адвокат Деппа спросила Херд, сдержал ли тот свое обещание до сих пор, на что актриса ответила: "Насколько мне известно, он не смотрит на меня".