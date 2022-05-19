Ирония судьбы: дочь Путина вышла замуж за Зеленского

52-летний Игорь Зеленский - успешный российский артист балета. Он был художественным руководителем Баварского государственного балета с 2016 году. До этого он был солистом Мариинского театра, танцевал в New York City Ballet, Королевском балете Великобритании, выступал в миланском Ла Скала и Большом театре. В апреле этого года артист объявил об уходе из Баварского театра "по семейным обстоятельствам", сообщают "Важные истории".

По данным издания, младшая дочь Путина вскоре после расставания с супругом Кириллом Шамаловым в 2017 году начала регулярно летать в Мюнхен, а спустя два года и вовсе перебралась в Баварию.

В своем расследовании журналисты опираются, в частности, на список пассажиров чартерного рейса рейса Мюнхен-Москва, совершенного 9 декабря 2019 года. По словам журналистов, этим рейсом летели Катерина Тихонова, Игорь Зеленский, их двухлетняя дочка, а также две няни, учительница фортепьяно и трое сотрудников Службы безопасности президента России.

Кроме того, у журналистов также есть информация из электронного письма сотрудника российской службы безопасности. Этот сотрудник является телохранителем Екатерины Тихоновой.

Кроме того, о том, что Игорь Зеленский, "скорее всего, партнер дочери Путина", немецкой газете Der Spiegel рассказал источник в Баварском балете.

Екатерина Тихонова ранее была замужем за Кириллом Шамаловым, сыном старого друга Путина Николая Шамалова.