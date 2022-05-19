В Венесуэле задержан 38-летний Хосе Даниэль Лопес. По версии полиции, он выдавал себя за дипломированного гинеколога и под видом контрацептивных имплантов вживлял своим пациенткам палочки от леденцов, пишет The Mirror.
Лже-гинеколог в Венесуэле под видом контрацептивов вживлял женщинам палочки от леденцов
Лже-гинеколог в Венесуэле под видом контрацептивов вживлял женщинам палочки от леденцов
По информации правоохранителей страны, мужчина не имел никакой медицинской квалификации и «работал» с поддельным дипломом врача. Также известно, что задержанный работал в двух клиниках и успел имплантировать палочки от леденцов не менее 25 пациенткам.
Мужчину задержали после того, как несколько потерпевших женщин раскрыли обман. Выяснилось, что многие «пациентки» Лопеса забеременели и не могли понять, почему им не помог «подкожный контрацептив».
Мужчине планируют предъявить обвинение по нескольким статьям, в том числе за незаконную медицинскую практику и подделку документов.