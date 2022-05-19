Лже-гинеколог в Венесуэле под видом контрацептивов вживлял женщинам палочки от леденцов

По информации правоохранителей страны, мужчина не имел никакой медицинской квалификации и «работал» с поддельным дипломом врача. Также известно, что задержанный работал в двух клиниках и успел имплантировать палочки от леденцов не менее 25 пациенткам.

Мужчину задержали после того, как несколько потерпевших женщин раскрыли обман. Выяснилось, что многие «пациентки» Лопеса забеременели и не могли понять, почему им не помог «подкожный контрацептив».