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Победившие на Евровидении-2022 украинцы выставят на аукцион статуэтку конкурса

Limon.ee
Победившие на Евровидении-2022 украинцы выставят на аукцион статуэтку конкурса
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Фото: AFP/SCANPIX

Победители 66-го международного песенного конкурса Евровидение Kalush Orchestra в понедельник, 16 мая, вернулись в Украину, чтобы помочь в борьбе с российскими войсками, пишет RUS.TVNET.

Дома группу встречали солдаты, поклонники и родственники. Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк встретил свою возлюбленную и получил в подарок букет в цветах украинского флага.

Евровидение - очень важная вещь, особенно в этом году. Но жизни стольких людей - это гораздо важнее,

- сказал Псюк на границе.

Сейчас музыкальный коллектив планирует продать заработанный на Евровидении трофей и пожертвовать вырученные деньги украинским войскам. Музыканты планируют выручить сотни тысяч долларов.

Есть люди, готовые жертвовать. Мы делаем это, чтобы немного больше мотивировать их - они могут стать владельцами этого трофея. Кому-то может понравиться, если дома будет статуэтка победителя "Евровидения-2022",

- сказал музыкант.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях также поздравил группу с победой на песенном конкурсе.

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