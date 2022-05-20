Победители 66-го международного песенного конкурса Евровидение Kalush Orchestra в понедельник, 16 мая, вернулись в Украину, чтобы помочь в борьбе с российскими войсками, пишет RUS.TVNET.
Победившие на Евровидении-2022 украинцы выставят на аукцион статуэтку конкурса
Дома группу встречали солдаты, поклонники и родственники. Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк встретил свою возлюбленную и получил в подарок букет в цветах украинского флага.
Евровидение - очень важная вещь, особенно в этом году. Но жизни стольких людей - это гораздо важнее,
- сказал Псюк на границе.
Сейчас музыкальный коллектив планирует продать заработанный на Евровидении трофей и пожертвовать вырученные деньги украинским войскам. Музыканты планируют выручить сотни тысяч долларов.
Есть люди, готовые жертвовать. Мы делаем это, чтобы немного больше мотивировать их - они могут стать владельцами этого трофея. Кому-то может понравиться, если дома будет статуэтка победителя "Евровидения-2022",
- сказал музыкант.
Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях также поздравил группу с победой на песенном конкурсе.