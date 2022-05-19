СМОТРИ ⟩ Картину эстонского художника продали почти за 90 000 евро

Работа Константина Сювало «Озеро Пюхаярв» совершила огромный скачок в цене на аукционе в галерее Haus, где она была куплена за 86 000 евро. Это картина написана маслом на холсте в рамке размером 48 на 50 сантиметров, сообщает Elu24.

Картина Константина Сювало нашла нового владельца. Фото: Haus galerii

На предыдущих аукционах работы художника выручали максимум 7 861 евро.

Редкая и виртуозная картина Константина Сювало была завершена в Пюхаярви летом 1919 года. Почему Сювало, который в то время жил в Пярну, приехал в Пюхаярве, точно неизвестно.

«Пюхаярве» - поистине уникальная работа, которая выполнена в технике пуантилизма. Художник рисует очень мелкими мазками, напоминающими скорее точки, чем штрихи, что было довольно нетрадиционно для эстонского искусства того времени. Меняющееся направление точек придает картине ощущение драматизма, но открытость, воздушность, оптимистичный колорит, передача отражений на поверхности воды и т.д. ужесточают композицию, но не делают ее тревожной. Это, несомненно, одна из самых важных картин Константина Сювало, и она также занимает значительное место в истории эстонского искусства в целом,

— гласит описание картины на сайте галереи Haus.

От учителя рисования до уважаемого художника

Константин Сювало родился 1 января 1884 в городе Вильянди, в семье валгского мещанина строителя Саввы Щербакова. В 1936 сменил фамилию на Сювало.

Он получил художественное образование в частной художественной школе Б. Блюма в Риге, а с 1909 года он поступил в Рижскую художественную школу и учился под руководством Вильгельма Пурвитиса, Яниса Розенталя и Яниса Тилберга - известных латышских мастеров - где особое внимание уделялось пейзажной живописи на открытом воздухе. Наибольшее влияние на Сювало оказал Пурвитис, от которого он получил глубокие знания в области живописи. Его пейзажная живопись с уклоном в модерн и пуантилизм оказала на Сювало сильное влияние. Параллельно с занятиями искусством он окончил реальное училище в Риге.

Художник Константин Сювало (слева) вместе с семьей Фото: parnupostimees.ee

Окончив школу в начале 1914 года, он поступил в Санкт-Петербургскую Академию художеств для продолжения художественного образования, где до начала Первой мировой войны провел три месяца весеннего семестра в живописной мастерской профессора Д. Кардовского. В начале войны Сювало пригласили стать учителем рисования в Пярнуской прогимназии, а также преподавателем в местной торговой школе. Это спасло художника от призыва в армию, и Сювало оставался учителем рисования в пярнуских школах в течение четырех десятилетий.

Наряду со школьными занятиями он постоянно занимался живописью, и уже в 1916 году организовал персональную выставку в своем родном городе, где представил около 100 работ: пейзажи, портреты и рисунки. Вскоре после этого он организовал первую крупную выставку местного искусства в своей квартире. С тех пор картины Сювало выставлялись в Эстонии и за рубежом: в Варшаве, Будапеште, Риме.

В 1929‒1930 стипендиат Центрального общества эстонских художников в Париже.

Окрестности Парижа. Масло. Фото: Kumu

В ранних пейзажных картинах художника преобладают мотивы Каркси, его родного региона (уезд Вильяндимаа). В его известной работе «Портрет в красном» фоном служит пейзаж Кярстны, а также множество пейзажных мотивов Пярну, Тахкуранны и Южной Эстонии. Из поездки в Париж художник привез большое количество работ и эскизов. Самой известной из работ, созданных под впечатлением от этой поездки, пожалуй, является «Париж. Гранд Опера». Помимо Художественного музея Эстонии, его работы находятся в коллекциях Тартуского художественного музея и Пярнуского музея.