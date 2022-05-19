В TikTok создан аккаунт Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), и первое видео с Мартином Хельме разлетелось по соцсети!
СМОТРИ ⟩ Джеймс Бонд? Первое видео Мартина Хельме в TikTok наделало много шума
Похоже, Эстонская консервативная народная партия идет в ногу со временем, поэтому присоединилась к TikTok.
«Меня зовут Хельме. Мартин Хельме. Теперь мы тоже есть в TikTok», — пишет Мартин Хельме, член парламента и председатель EKRE, на своей странице в Facebook.
Всего через день первое видео партии в TikTok набрало более 26 000 просмотров. «Я не могу, это так смешно», — прокомментировал один из пользователей.
@ekre_tiktok EKRE ametlik kanal TikTokis. #ekre #martinhelme #poliitika #riigikogu #erakond #eesti #kaabu #fyp #foryou ♬ James Bond Theme - Nicholas Dodd
Хелле-Мооника Хельме рассказала Elu24, что члены EKRE давно обдумывали эту идею. «Теперь это наконец сделано!»
По словам Хельме, у них большие планы на платформу, и видео от членов партии будут поступать в большом количестве. На вопрос, можно ли в ближайшее время увидеть в TikTok Марта или Моонику Хелме, последняя уверенно ответила: «Конечно, конечно!»