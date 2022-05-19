СМОТРИ ⟩ Джеймс Бонд? Первое видео Мартина Хельме в TikTok наделало много шума

Похоже, Эстонская консервативная народная партия идет в ногу со временем, поэтому присоединилась к TikTok.

«Меня зовут Хельме. Мартин Хельме. Теперь мы тоже есть в TikTok», — пишет Мартин Хельме, член парламента и председатель EKRE, на своей странице в Facebook.

Всего через день первое видео партии в TikTok набрало более 26 000 просмотров. «Я не могу, это так смешно», — прокомментировал один из пользователей.

Хелле-Мооника Хельме рассказала Elu24, что члены EKRE давно обдумывали эту идею. «Теперь это наконец сделано!»