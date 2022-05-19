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СМОТРИ ⟩ Джеймс Бонд? Первое видео Мартина Хельме в TikTok наделало много шума

Limon.ee
Джеймс Бонд? Первое видео Мартина Хельме в TikTok наделало много шума
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Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме.
Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме. Фото: Mihkel Maripuu

В TikTok создан аккаунт Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), и первое видео с Мартином Хельме разлетелось по соцсети!

Похоже, Эстонская консервативная народная партия идет в ногу со временем, поэтому присоединилась к TikTok.

«Меня зовут Хельме. Мартин Хельме. Теперь мы тоже есть в TikTok», — пишет Мартин Хельме, член парламента и председатель EKRE, на своей странице в Facebook.

Всего через день первое видео партии в TikTok набрало более 26 000 просмотров. «Я не могу, это так смешно», — прокомментировал один из пользователей.

@ekre_tiktok EKRE ametlik kanal TikTokis. #ekre #martinhelme #poliitika #riigikogu #erakond #eesti #kaabu #fyp #foryou ♬ James Bond Theme - Nicholas Dodd

Хелле-Мооника Хельме рассказала Elu24, что члены EKRE давно обдумывали эту идею. «Теперь это наконец сделано!»

По словам Хельме, у них большие планы на платформу, и видео от членов партии будут поступать в большом количестве. На вопрос, можно ли в ближайшее время увидеть в TikTok Марта или Моонику Хелме, последняя уверенно ответила: «Конечно, конечно!»

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