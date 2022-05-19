Алишер Усманов подал на развод с Ириной Винер после 30 лет брака

В начале мая 68-летний Алишер Усманов подал заявление о разводе с 73-летней Ириной Винер-Усмановой на мировой участок №205. В этой инстанции не решаются никакие вопросы по совместно нажитому имущества, происходит только фактическое расторжение брака. Беседа между представителями сторон состоялась сегодня, 19 мая, после чего супругам было дано примерно две недели на принятие окончательного решения.

Развод Ирины Винер-Усмановой и Алишера Усманова Фото: скриншот

Супруги прожили вместе почти полвека, из них 30 лет в законном браке, а их история отношений точно заслуживает экранизации. Впервые Усманов и Винер встретились еще в юности во Дворце Спорта в Ташкенте: он ходил на тренировки по фехтованию, а она занималась художественной гимнастикой. Молодой Алишер сразу обратил внимание на статную и красивую девушку, но познакомиться не решался. Потом уехал в Москву, поступил в МГИМО, годы спустя они случайно столкнулись на улице в столице — Ирина вспомнила молодого человека, который на нее заглядывался, и была рада встрече.

Вскоре между Усмановым и Винер завязались серьезные отношения, но впереди их ждала разлука. В 1980 году ряд представителей «золотой молодежи» Узбекистана обвинили в мошенничестве и участии в коррупционных действиях. К ней относился и Алишер, который был сыном прокурора города. Он получил 8 лет лишения свободы. Из тюрьмы мужчина прислал возлюбленной шелковый платок, его Ирина Александровна хранит до сих пор. По местным обычаям это означало предложение руки и сердца. Усманов был освобожден по УДО за примерное поведение, а в 2000 году добился полного оправдания, Верховный суд Узбекистана признал дело сфабрикованным.

Поженилась же пара гораздо раньше — в 1992-м. Но за все эти годы так и не обзавелась совместными детьми. Алишер Бурханович воспитывал как родного сына Ирины Александровны от первого брака — Антона Винера, оплатил его учебу за границей, помогал в бизнесе.