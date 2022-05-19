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Что предсказала наследница Ванги

Limon.ee
Что предсказала наследница Ванги
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Ванга. Знаменитая пророчица.
Ванга. Знаменитая пророчица. Фото: Dimitar Dilkoff

В 2001 году на НТВ вышел документальный фильм «Ванга возвращается! Секретный архив прорицательницы». В этом фильме показали девочку из Франции по имени Каедэ Убер, которую представили как возможную наследницу Ванги, сообщает «Рамблер».

Незадолго до смерти Ванга рассказала, что в Западной Европе появится девочка, которая может стать ее преемницей. В 2009 году заговорили о маленькой девочке, которая предвидела теракты в Европе и экономический кризис. Но достоверных данных о ней не так и много. Считается, что она родилась в 2003 году в городке Монпелье, расположенном на юге Франции. От рождения она страдает тяжелым генетическим заболеванием, которое вызвало проблемы с речью и зрением. Ее родители уверяют, то первое предсказание она сделала в пять лет, тогда она смогла предвидеть, что брат сломает руку. Девочка видит сны, в которых тени подсказывают ей, что будет в будущем.

На родине о ней малоизвестно, но фильм, показанный на НТВ в России вызвал большой резонанс. В частности, в нем говорилось о том, что Каедэ смогла предсказать финансовый кризис, смерть Каддафи, взрывы в Ницце.

Также девочка делала прогнозы в 2016 году для того же канала. Она предрекла усиление санкций против России, большую эпидемию, которая начнется в Гонконге.

Но не все ее прогнозы сбылись. Так, она говорила о победе Хиллари Клинтон на выборах.

Родная племянница Ванги говорила о том, что после смерти в Болгарии появилось огромное количество людей, утверждавших, что они ее преемники и последователи. Но сама Ванга говорила, что никому не сможет передать свой дар, ведь ее никто этому не учил. 

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