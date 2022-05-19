Срамота: 5 предметов, которые в СССР многие стеснялись покупать в магазинах

В Советском Союзе люди сильно зависели от мнения окружающих. Порой даже покупка банальных вещей вызывала в человеке ощущение неловкости и стыда. Было решено заглянуть в прошлое и рассказать о пяти предметах, которые люди стеснялись покупать в магазинах в те времена.

Алкоголь

«Сухой закон» в СССР вводили несколько раз, но все кампании с треском провалились. В итоге в стране вырубили сотни виноградников, цены на алкогольные напитки росли, сахар был в дефиците. А в народе появилось ещё одно табу: покупать алкоголь стало стыдно — вдруг соседи назовут пьяницей. Женщинам и вовсе можно было пить вино, а пиво и водка считались мужскими напитками.

«Особенно водку стеснялись покупать. За версту магазин обходили», — говорято былых временах пользователи сети.

Средства личной гигиены для женщин

Долгое время специальных средств для личной гигиены женщины не было вовсе. Девушкам приходилось справляться своими силами: шить самодельные приспособления, использовать марлю и вату. А когда долгожданный продукт появился в аптеках, женщинам было неловко его покупать. Половое воспитание и все деликатные темы были табуированы, обсуждать их было не принято.

«Нам слишком долго внушали, что это надо скрывать и замалчивать, будто это действительно какое-то недостойное и омерзительное событие. Теперь же женщины знают, что это рядовое событие и ничего постыдного в нет…», — описывают ситуацию женщины в комментариях.

Лекарства от венерических заболеваний и свечи

Болеть в Стране Советов тоже было неприлично, особенно венерологией. Такое приравнивалось к разгульному образу жизни и порицалось обществом. В то время больного ставили на учёт и выявляли круг его контактов, что означало огласку и слухи. Именно поэтому люди пытались лечиться самостоятельно и лишь в крайнем случае шли к специалисту.

«Свечи от геморроя и сейчас стыдно брать», — тут же подмечает пользователь сети.

Нижнее белье

Подарить любимой женщине кружевную комбинацию тоже считалось чем-то странным. Интимные темы редко выносились за пределы спальни, как будто их вовсе не существовало. Чтобы мужчина подошёл к продавцу и попросил помочь с выбором, как без проблем делают это сейчас, тогда была что-то из разряда фантастики.

Туалетная бумага

В СССР был такой период, когда туалетная бумага считалась роскошью и пережитком мещанства. В сознании людей никак не укладывалось, что можно тратить деньги на вещь, которую потом выбросишь.

«Мы в основном пользовались газетами. Нарезали их и стопкой складывали. Заодно и читали, что там написано», — вторят им другие.

Уже в 60-х годах туалетная бумага стала появляться в магазинах и вскоре стала дефицитом. Люди старались ею запасаться и покупали сразу много рулонов. Проблема была в том, что такую покупку не спрятать в авоську, а полиэтиленовых пакетов тогда не было. Людям приходилось нанизывать туалетную бумагу на верёвку и вешать её на грудь, как пулемётную ленту.