Билан и другие звезды, использовавшие пиар-роман

За личной жизнью звезд поклонники следят не менее пристально, чем за их творчеством: публика обсуждает романы, переживает расставания и радуется свадьбам любимых артистов. А продюсеры точно знают, что подробности отношений — отличный способ привлечь внимание, поэтому часто используют фальшивые романы ради пиара.

Иногда о том, что любви между звездами никогда не было, становится известно только через много лет.

Дима Билан и Елена Кулецкая

Популярная модель снялась в клипе «Это была любовь» в 2006 году: Елене удалось так убедительно сыграть страсть, что в прессе тут же поползли слухи о романе модели и певца. Вскоре Билан и Кулецкая начали вместе появляться на мероприятиях, рассказывать в интервью, как чувства захватили их. В порыве азарта Дима даже заявил, что, выиграв «Евровидение», обязательно женится на очаровательной блондинке.

В конкурсе он победил в 2008 году, но пара не отправилась в загс, а вскоре и вовсе звезды сообщили о расставании. Долгое время ни Дима, ни Елена не упоминали друг друга в интервью, зато через пару лет Билан неожиданно заявил: никакого романа не было, пиар-ход придумала Яна Рудковская. Вскоре это подтвердила и Кулецкая.

Анастасия Волочкова и Николай Басков

Запомнить всех возлюбленных Анастасии невозможно, а между прочим, в их числе был и Николай Басков. О романе звезды сообщили экстравагантно: певец в шортах открыл дверь пришедшему в дом артистки Андрею Малахову. Телеведущий делал вид, что шокирован, изумлялся и укорял приятелей за то, что скрывали от него такие новости.

Страстные поцелуи знаменитости демонстрировали в социальных сетях, уверяли, что почти не покидают спальню, и планировали скорую свадьбу. Стоит ли говорить, что «отношения» закончились так же неожиданно, как и начались. Роман оказался фикцией.

Николай Басков и Оксана Федорова

«Натуральный блондин» — мастер пиара, он заставляет говорить о тебе то скандальными клипами, то не менее скандальными романами. Среди его избранниц были и Анастасия Волочкова, и Виктория Лопырева (отношения с ней, по слухам, были искренними), и, конечно, Оксана Федорова.

Влюбленные вместе вели мероприятия и наотрез отказывались приходить на корпоративы по отдельности. Эти отношения даже прозвали «бизнес-пиаром»: и телеведущей, и певцу удалось неплохо заработать за время романа.

Дэвид Копперфильд и Клаудиа Шиффер

Они стали одной из самых ярких пар девяностых со сказочной историей отношений: очаровательная блондинка поднялась на сцену к фокуснику, когда он искал добровольцев для номера. Их глаза встретились и… Нет, ничего не произошло, но поклонники по всему миру были уверены, что знаменитости счастливы вместе и безумно влюблены.

Только в начале двухтысячных стало известно, что Клаудиа подписала весьма выгодный контракт: за год появления с Дэвидом на публике она получала 250 тысяч долларов. Их роман подогревал интерес публики и к карьере модели, и к деятельности фокусника.

Ксения Собчак и Евгений Папунаишвили

Светская дива познакомилась с хореографом во время участия в шоу «Танцы со звездами». Поклонникам показалось, что между звездами пробежала искра. Как мастер пиара, Ксения роман не подтверждала, ограничивалась намеками и кокетливыми вздохами, называя Евгения «лучшим мужчиной».

После такой рекламы на уроки Папунаишвили выстроилась очередь, а отношения с Ксенией закончились сразу после команды «Стоп».

Алексей Воробьев и Оксана Акиньшина

Он был влюблен в Татьяну Навку и Анну Чиповскую, участвовал в «Холостяке» и планировал жениться на Вике Дайнеко — личная жизнь Алексея Воробьева всегда была настолько бурной, что многие уже не помнят о его нежном романе с Оксаной Акиньшиной.

Роман оказался весьма ко времени: Воробьев готовился к выступлению на «Евровидении», а Акиньшина — к премьере ленты «Высоцкий».