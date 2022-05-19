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«Если подпитый ухажер удивил тебя цветами - знай, что они наши!» Вазон жительницы Каламая отправился в путешествие

Limon.ee
«Если подпитый ухажер удивил тебя цветами - знай, что они наши!» Вазон жительницы Каламая отправился в путешествие
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Цветочный горшок, который через мгновение пропал.
Цветочный горшок, который через мгновение пропал. Фото: Erakogu

В группе Каламая в Facebook местная жительница рассказал курьезный случай. А именно, в среду она обнаружила, что цветочный горшок, который годами стоял перед многоквартирным домом, исчез, пишет Elu24.

Если подпитый ухажер удивил тебя цветами - знай, что они наши! Верните цветы, пожалуйста. Камера показывает лицо человека, а не мысли… будем надеяться, что в следующий раз этот хулиган нарвет одуванчиков,

— говорится в публикации в группе Каламая.

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