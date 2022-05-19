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Неоднократно наказанный мошенник снова орудует на улицах Таллинна

Limon.ee Кетлин Крузе
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Неоднократно наказанный мошенник снова орудует на улицах Таллинна
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Аферист обещал покупателям дешевое мясо, брал предоплату и исчезал.
Аферист обещал покупателям дешевое мясо, брал предоплату и исчезал. Фото: Vladislav Musakko (Virumaa Teataja)

Несколько лет назад в соцсетях предупреждали о человеке, который ходил по квартирам и предлагал мясо по хорошей цене. Сначала продавец получал предоплату, затем обещал принести товар, но бесследно пропадал. Несмотря на несколько уголовных наказаний, мужчина вернулся к старой афере, пишет Elu24.

В группе жителей района Кристийне в Facebook Катри предупреждает, что мошенник, действовавший несколько лет, снова в деле.

А именно, в 2019 году газета Sakala писала, что мужчина примерно 60-и лет ходил в магазины и учреждения Вильянди, чтобы предложить несуществующее мясо. Он получал предоплату и оставлял клиентов с носом.

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