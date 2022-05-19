Неоднократно наказанный мошенник снова орудует на улицах Таллинна

Несколько лет назад в соцсетях предупреждали о человеке, который ходил по квартирам и предлагал мясо по хорошей цене. Сначала продавец получал предоплату, затем обещал принести товар, но бесследно пропадал. Несмотря на несколько уголовных наказаний, мужчина вернулся к старой афере, пишет Elu24.