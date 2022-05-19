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ВИДЕО ⟩ Таллиннец, надеявшийся необычным образом уйти от штрафа за парковку, оказался на скамье подсудимых

Кетлин Крузе Limon.ee
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Таллиннец, надеявшийся необычным образом уйти от штрафа за парковку, оказался на скамье подсудимых
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Фото: Kuvatõmmis Facebookist

К сожалению, воровство рабочего инструмента у контролера парковки не спасет от выписанного штрафа, пишет Elu24.

5 апреля прошлого года в таллиннском районе Ыйсмяэ произошел причудливый инцидент, когда молодой человек по имени Райво выхватил телефон у чиновника, проверявшего парковку, в надежде, что это избавит его от штрафа.

Чиновник фотографировал автомобиль, припаркованный под знаком, запрещающим парковку, когда владелец автомобиля схватил Samsung Galaxy A51 и убежал в машину, на которой покинул место происшествия.

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