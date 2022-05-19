К сожалению, воровство рабочего инструмента у контролера парковки не спасет от выписанного штрафа, пишет Elu24.
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ВИДЕО ⟩ Таллиннец, надеявшийся необычным образом уйти от штрафа за парковку, оказался на скамье подсудимых
Таллиннец, надеявшийся необычным образом уйти от штрафа за парковку, оказался на скамье подсудимых
5 апреля прошлого года в таллиннском районе Ыйсмяэ произошел причудливый инцидент, когда молодой человек по имени Райво выхватил телефон у чиновника, проверявшего парковку, в надежде, что это избавит его от штрафа.
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