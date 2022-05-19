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1€ за мечту: в субботу пройдёт «Ночь музеев»

Limon.ee
1€ за мечту: в субботу пройдёт «Ночь музеев»
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Ночь музеев 2022
Ночь музеев 2022 Фото: Muuseumiöö

21 мая по всей Эстонии пройдет "Ночь музеев" на тему "Мечты в ночи".

"Ночь музеев" - культурное событие, которое проходит раз в году субботним вечером в мае, когда десятки музеев, выставочных центров, архивов и научных центров по всей Эстонии открывают свои двери.

В этот раз "Ночь музеев" пройдёт под названием "Мечты в ночи".

Участвующие музеи и другие учреждения будут открыты с 18 до 23 часов.

Вход в музеи и другие места, участвующие в программе "Ночи музеев", будет стоить 1 евро.

Всю информацию и список музеев–участников смотрите на официальном сайте – ТУТ 

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