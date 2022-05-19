Эстонская "мисс", назвавшая балийскую полицию коррумпированной, возмутила местных жителей: ей придется улететь с острова как можно быстрее

Балийские СМИ пишут, что у эстонской мисс Валерии Васильевой, которая в июне будет представлять Эстонию на конкурсе красоты Miss Global на Бали, возникли проблемы с полицией. Кстати, девушка выиграла титулы Miss Teen Estonia 2019 и Miss Tallinn Summer 2020.

По данным зарубежных СМИ, эстонка якобы нарушила правила дорожного движения и была оштрафована. Девушка рассказала об инциденте в собственном Instagram, но сейчас видео удалено. Тем не менее оно распространяется в местных социальных сетях Бали.