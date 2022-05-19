Валерия Васильева, представляющая Эстонию на международном конкурсе красоты Miss Global, попала в скандал из-за своего выступления на Бали. Девушка, назвавшая тамошнюю полицию продажной, теперь со слезами на глазах просит прощения, пишет Elu24.
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Эстонская "мисс", назвавшая балийскую полицию коррумпированной, возмутила местных жителей: ей придется улететь с острова как можно быстрее
Эстонская "мисс", назвавшая балийскую полицию коррумпированной, возмутила местных жителей: ей придется улететь с острова как можно быстрее
Балийские СМИ пишут, что у эстонской мисс Валерии Васильевой, которая в июне будет представлять Эстонию на конкурсе красоты Miss Global на Бали, возникли проблемы с полицией. Кстати, девушка выиграла титулы Miss Teen Estonia 2019 и Miss Tallinn Summer 2020.
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