Начались съемки сериала о Путине: кто в главных ролях?

В основу сценария проекта ляжет книга «Вся кремлевская рать» журналиста и бывшего главного редактора телеканала «Дождь» Михаила Зыгаря. Книга, описывающая историю России в период с 2000 по 2015 год, основана на серии интервью с ближайшим окружением президента России.

Сам Александр Роднянский рассказывает об идее проекта, как о «настоящей, ужасающей истории о том, как человек, изменивший мир, получил возможность сделать это». Также продюсер называет грядущее шоу «российским «Карточным домиком» (американский сериал, созданный Бо Уиллимоном, в жанре политического триллера о конгрессмене, который путем обмана и махинаций становится президентом. — Forbes Life). «Проект расскажет не только о махинациях различных игроков. По своей сути сериал проследит эволюцию мышления Путина», — прокомментировал продюсер изданию Variety.