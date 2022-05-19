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Начались съемки сериала о Путине: кто в главных ролях?

Limon.ee
Начались съемки сериала о Путине: кто в главных ролях?
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Двойник Путина из Comedy Club Дмитрий Грачев мог бы сыграть главную роль
Двойник Путина из Comedy Club Дмитрий Грачев мог бы сыграть главную роль Фото: скриншот с youtube.com

Продюсер Александр Роднянский разрабатывает сериал о Владимире Путине в стиле проекта «Карточный домик». В основу шоу о президенте России ляжет книга «Вся кремлевская рать» журналиста Михаила Зыгаря, пишет Forbes.

Продюсер Александр Роднянский разрабатывает сериал о Владимире Путине. Об этом сообщает издание Variety.

В основу сценария проекта ляжет книга «Вся кремлевская рать» журналиста и бывшего главного редактора телеканала «Дождь» Михаила Зыгаря. Книга, описывающая историю России в период с 2000 по 2015 год, основана на серии интервью с ближайшим окружением президента России.

Сам Александр Роднянский рассказывает об идее проекта, как о «настоящей, ужасающей истории о том, как человек, изменивший мир, получил возможность сделать это». Также продюсер называет грядущее шоу «российским «Карточным домиком» (американский сериал, созданный Бо Уиллимоном, в жанре политического триллера о конгрессмене, который путем обмана и махинаций становится президентом. — Forbes Life). «Проект расскажет не только о махинациях различных игроков. По своей сути сериал проследит эволюцию мышления Путина», — прокомментировал продюсер изданию Variety.

Производством сериала займется лос-анджелесская студия Роднянского AR Content. 
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