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Разгружает фуры в рабочей форме: чем занимается Вера Брежнева в польском центре помощи беженцам

Limon.ee
Разгружает фуры в рабочей форме: чем занимается Вера Брежнева в польском центре помощи беженцам
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Вера Брежнева
Вера Брежнева Фото: Vyacheslav Prokofyev

Вера Брежнева — в числе украинских артистов, которых российская публика не желает больше видеть на площадках страны. Теперь звезда занята не творчеством, а благотворительностью, сообщает «Стархит».

Артистка на время прекратила выступать и перебралась за границу, где кардинально сменила привычный ритм жизни. Сейчас звезда находится в Польше, где помогает беженцам из Украины. Вера облачилась в рабочую форму, практически перестала наносить макияж и почти все время уделяет поддержке соотечественников.

Видео смотрите ЗДЕСЬ!

Экс-солистка «ВИА Гры» удивила публику тем, что взялась разгружать фуры с товарами, не без помощи специальной техники, но все же… Блондинка и сама удивлена, как сильно изменился распорядок дня. «Мое утро сегодня началось с роклы (гидравлической тележки)», — отмечает Вера Брежнева.

Фото: Инстаграм
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