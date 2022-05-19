Разгружает фуры в рабочей форме: чем занимается Вера Брежнева в польском центре помощи беженцам

Артистка на время прекратила выступать и перебралась за границу, где кардинально сменила привычный ритм жизни. Сейчас звезда находится в Польше, где помогает беженцам из Украины. Вера облачилась в рабочую форму, практически перестала наносить макияж и почти все время уделяет поддержке соотечественников.