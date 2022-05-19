Вера Брежнева — в числе украинских артистов, которых российская публика не желает больше видеть на площадках страны. Теперь звезда занята не творчеством, а благотворительностью, сообщает «Стархит».
Разгружает фуры в рабочей форме: чем занимается Вера Брежнева в польском центре помощи беженцам
Разгружает фуры в рабочей форме: чем занимается Вера Брежнева в польском центре помощи беженцам
Артистка на время прекратила выступать и перебралась за границу, где кардинально сменила привычный ритм жизни. Сейчас звезда находится в Польше, где помогает беженцам из Украины. Вера облачилась в рабочую форму, практически перестала наносить макияж и почти все время уделяет поддержке соотечественников.
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Экс-солистка «ВИА Гры» удивила публику тем, что взялась разгружать фуры с товарами, не без помощи специальной техники, но все же… Блондинка и сама удивлена, как сильно изменился распорядок дня. «Мое утро сегодня началось с роклы (гидравлической тележки)», — отмечает Вера Брежнева.
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