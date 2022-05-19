Реальная история сериала «Нулевой пациент»: тайна вспышки ВИЧ в СССР, которую тщательно скрывали

«Чума» века: что произошло в Элисте?

Вообще-то в СССР «секса не было». И, соответственно, не было проституции, гомосексуализма и СПИДа — все это в представлении советских людей и в доктрине Минздрава было где-то там, на капиталистическом Западе или в далекой опасной Африке. Однако вспышка «грязной» болезни неожиданно дала о себе знать в… детском отделении далекой клиники. В 1988 году в Калмыцкой АССР развернулась настоящая драма — один за одним прямо на операционных столах начали умирать едва родившиеся малыши. Кошмарные предположения оказались реальностью: людей убивал СПИД. Несмотря на то что ЧП стремились остановить, оно загадочным образом расползалось по пациентам и их родственникам — в итоге инфицированными оказались 75 детей и 4 женщины. Но как порочный вирус мог передаться малышам?

Как дети оказались ВИЧ-инфицированными

Как ни старались замять страшный инцидент, весть о массивной вспышке разнеслась по всей стране — и страна была напугана. А еще — возмущена. Впоследствии на элистинских маленьких пациентах, жертвах этой эпидемии, со злобой вымещали весь страх перед смертельным недугом. Ни в чем не повинных детей называли «спидоносителями» и чурались их, общаясь как с прокаженными. Многим жертвам ошибки пришлось поменять место жительства, чтобы избавиться от травли.

Ну а тогда, в самом начале эпидемии, со СПИДом начал иметь дело молодой врач-инфекционист Вадим Покровский, по стечению обстоятельств оказавшийся сыном главного эпидемиолога СССР. Вадиму не раз приходилось иметь дело в ВИЧ-зараженными, но почти все они были иностранцами, и лишь несколько раз он имел дело с советскими пациентами.

Майор КГБ Петр Шипов в исполнении Павла Майкова воспроизводит миссию так называемого смотрящего, классического злодея, работника советских спецслужб Фото: скриншот с youtube.com

Однажды к Покровскому обратились первая элистинская жертва — женщина со страшным диагнозом, чей новорожденный не выжил, но успел заразить других детей. Как?! Оба ребенка лежали в одной палате — но ведь этот вирус не передается воздушно-капельным путем.

Виновны в распространении инфекции оказались медсестры. Именно они в целях экономии времени не меняли шприцы, когда делали уколы новорожденным, и ограничивались лишь сменой игл. Ведь пенициллина в один объем можно набрать так много — почему бы не сделать инъекции сразу нескольким детям? Внимательный Покровский, прибывший к тому времени в Калмыкию, догадался об этом, заметив, что не все инструменты в нужном количестве отправляются в Центральную дезинфекционную станцию. О чем немедленно забил тревогу, сообщив в Москву.

Заразившихся малышей и семьи оскорбляли, их сторонились, взрослых отказывались брать на работу. К сожалению, из-за отсутствия информации о вирусе, они стали настоящими живыми мертвыми в обществе Фото: скриншот с youtube.com

Так кто же оказался нулевым пациентом?

Неразгаданной оставалась только одна загадка — от кого вела отсчет трагедия в Элисте? Кто стал нулевым пациентом, косвенно заразившим почти 80 человек и посеявшим панику не только на детское отделение больницы, но и на всю огромную страну? Покровскому удалось выяснить и этот вопрос.

Тогда, во время злосчастной вспышки инфекции, в стране начали разворачивать пункты анонимной проверки на СПИД. Туда-то и пришел ничем не примечательный мужчина — военный, семьянин и отец двоих детей. Именно он был родителем одного их первых малышей, погибших в Элисте. И именно он привез вирус из Конго, где воспользовался услугами жриц любви во время стоянки корабля, на котором тот служил.

В этой истории поражает не только детективная развязка, обнаружившая банальные истоки страшной трагедии. Удивляет и реакция общества, резко осудившая инфицированных (история помнит пикеты с плакатами «Отмоем Родину от СПИДа»), и поведение чиновников, изо всех сил старавшихся замолчать трагедию. К слову, виновные так и не были найдены, а расследование по делу прекращали пять раз.

Журналист Игорь Карахан (Евгений Стычкин) сначала кажется журналистом-папарацци, который хочет быть причастным к сенсации, но в ходе действия персонаж встает на защиту правды Фото: скриншот с youtube.com