74-летняя мать Илона Маска снялась в купальниках для Sports Illustrated

Героиней нового выпуска стала Мэй Маск - 74-летняя модель, диетолог, писатель и мать Илона Маска. Она позировала для съемки в ярком купальнике бренда Maygel Coronel с оборками и крупных золотистых серьгах в форме пальм. Также на страницах журнала Маск предстала в разноцветном бикини, фиолетовом купальнике с вырезом на боку и других нарядах, сообщает RUS TVNET .

«Если бы я раньше сказала, что появлюсь на обложке Sports Illustrated, то меня бы изолировали от общества как сумасшедшую. Я очень взволнована тем, что они наконец решили, что женщины более старшего возраста тоже могут прекрасно выглядеть в купальниках. Мне кажется, это очень повлияет на то, как женщины будут чувствовать себя, надевая купальники», - прокомментировала Мэй свое появление на обложке.