ФОТО ⟩ «Это уже слишком»: Бузова с абсолютно голой грудью вышла на красную дорожку

36-летняя певица и телеведущая не боится попадать в скандалы. Она то устроит лихие пляски на шесте, то оголит ягодицы на фоне храма, то засунет розовую игрушку себе между ног.

Но на этот раз Ольга явно превзошла себя. Ведь в полуголом виде она появилась не у себя в Stories, а на красной ковровой дорожке фестиваля «Жара», который посетили сотни человек.

Бузова предстала перед гостями и фотографами в максимально откровенном наряде. Ее грудь была абсолютно голой, лишь соски прикрывали кокетливые наклейки в виде сердечек.

В микроблоге у Ольги Бузовой Фото: instagram.com/buzova86

«Сегодня получила премию «Трендсеттер года». По голосованию зрителей именно я создаю тренды. Безумно приятно, спасибо за доверие», – прокомментировала блондинка награду.

Однако в комментариях фолловеры принялись обсуждать не новое звание артистки, а ее внешний вид. Многие интернет-пользователи посчитали его просто развратным.

«Это уже слишком», «Оля, ну как так», «Надо было и юбку снимать тогда уж», «Красиво, эффектно, но так открыто», «А мне нравится», – высказали разные мнения россияне.