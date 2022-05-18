Ольга Бузова появилась на светском мероприятии в наряде, который шокировал многих. На артистке оказалась только юбка, а ее верхняя часть тела была полностью обнажена, сообщает «Экспресс Газета».
ФОТО ⟩ «Это уже слишком»: Бузова с абсолютно голой грудью вышла на красную дорожку
36-летняя певица и телеведущая не боится попадать в скандалы. Она то устроит лихие пляски на шесте, то оголит ягодицы на фоне храма, то засунет розовую игрушку себе между ног.
Но на этот раз Ольга явно превзошла себя. Ведь в полуголом виде она появилась не у себя в Stories, а на красной ковровой дорожке фестиваля «Жара», который посетили сотни человек.
Бузова предстала перед гостями и фотографами в максимально откровенном наряде. Ее грудь была абсолютно голой, лишь соски прикрывали кокетливые наклейки в виде сердечек.
«Сегодня получила премию «Трендсеттер года». По голосованию зрителей именно я создаю тренды. Безумно приятно, спасибо за доверие», – прокомментировала блондинка награду.
Однако в комментариях фолловеры принялись обсуждать не новое звание артистки, а ее внешний вид. Многие интернет-пользователи посчитали его просто развратным.
«Это уже слишком», «Оля, ну как так», «Надо было и юбку снимать тогда уж», «Красиво, эффектно, но так открыто», «А мне нравится», – высказали разные мнения россияне.
Напомним, еще несколько лет назад ведущая вела себя куда скромнее. Однако по ней сильно ударил развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Спортсмен променял благоверную на модель Анастасию Костенко и, к тому же, неоднозначно вел себя в процессе расставания. В частности, он отобрал у Ольги подаренный ей автомобиль.