Выступающая в Таллинне KAZKA: «Машину топорами побили. Батареи забрали»

Артистка приобрела недвижимость два года назад. «Я не хотела ставить решетки или ролеты защитные. Чтобы был, так сказать, европейский вид. Никогда не было ощущения, что там небезопасно. Сигнализация есть, но без заборов. Остались фотографии, картины, которые я рисовала. Но забрали очень странные вещи. Они не очень дорого стоят, но, наверное, им в хозяйстве оно пригодилось бы. Полотенцесушитель в ванной открутили, забрали большие электрические батареи, которые висели на стенах. Перевернули все верх дном. Искали в пустых коробках iPhone», — отметила Александра.

Певица рассказала, что также побили ее автомобиль топорами. «Сейчас я там не живу. Есть риск, что в лесах прячутся диверсанты. Наш лес большой и тянется аж до границы Беларуси. К нам приходили саперы. Говорили, что русские прячут мины под унитазом, и когда наживаешь кнопку срабатывает растяжка. Также прячут мины под матрасы, в обувь, стиральную машинку. Одна наша машина осталась под домом и они ее топорами побили. Украли аккумулятор, разбили стекло. Наверное, потому что поняли, что на ней они никуда не выедут, ключей дома нигде не нашли. Там уже так краска отшелушилась везде, и теперь надо будет нормально раскошелиться», — говорит Зарицкая.