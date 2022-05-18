В Беларуси запретили продавать книгу Джорджа Оруэлла «1984», пишет «Наша Нiва» со ссылкой на копию соответствующего распоряжения.
В Беларуси запретили продавать книгу Оруэлла «1984»
В Беларуси запретили продавать книгу Оруэлла «1984»
«Снять с продажи все версии книги Оруэлла Д. "1984". Об исполнении доложить не позднее 19 мая», – говорится в документе.
Впервые роман был переведен на белорусский язык переводчиком Сергеем Шупой в 1992 году. В 2020 году роман был переиздан издательством Андрея Янушкевича. В 2021 году вышло дополнительное издание произведения. В государственной сети «Белкнига» антиутопия была на четвертом месте в списке самых продаваемых книг, указывает издание.
16 мая в Беларуси после обыска в книжном магазине «Кнігаука» задержали Андрея Янушкевича и изъяли у него 200 книг. Правоохранительные органы также намерены проверить издательство на источники финансирования.
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