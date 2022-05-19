Слухи о романе артистов ходят с ноября прошлого года, но они упорно не подтверждают отношения, пишет Super.
ФОТО ⟩ Проследили и узнали: бывший Бузовой теперь живет с Мари Краймбрери
Проследили и узнали: бывший Бузовой теперь живет с Мари Краймбрери
Super удалось заснять пару после премии «Жара Music Awards». Из «Крокуса» они уехали на разных машинах, чтобы отвести подозрения, но приехали в одну точку — в кальянную. В ВИП-кабинке Дава и Мари до трех часов ночи праздновали ее победу в номинации «Певица года», а потом поехали домой на такси. Влюбленные вышли возле дома Давы на «Юго-Западной» и отправились туда, обнявшись. Из окна их могла бы увидеть Ольга Бузова, живущая в соседнем подъезде.
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