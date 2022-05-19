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ФОТО ⟩ Проследили и узнали: бывший Бузовой теперь живет с Мари Краймбрери

Limon.ee
Проследили и узнали: бывший Бузовой теперь живет с Мари Краймбрери
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Дава и Филипп Киркоров
Дава и Филипп Киркоров Фото: Vyacheslav Prokofyev

Слухи о романе артистов ходят с ноября прошлого года, но они упорно не подтверждают отношения, пишет Super.

Super удалось заснять пару после премии «Жара Music Awards». Из «Крокуса» они уехали на разных машинах, чтобы отвести подозрения, но приехали в одну точку — в кальянную. В ВИП-кабинке Дава и Мари до трех часов ночи праздновали ее победу в номинации «Певица года», а потом поехали домой на такси. Влюбленные вышли возле дома Давы на «Юго-Западной» и отправились туда, обнявшись. Из окна их могла бы увидеть Ольга Бузова, живущая в соседнем подъезде.

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