ФОТО ⟩ Проследили и узнали: бывший Бузовой теперь живет с Мари Краймбрери

Super удалось заснять пару после премии «Жара Music Awards». Из «Крокуса» они уехали на разных машинах, чтобы отвести подозрения, но приехали в одну точку — в кальянную. В ВИП-кабинке Дава и Мари до трех часов ночи праздновали ее победу в номинации «Певица года», а потом поехали домой на такси. Влюбленные вышли возле дома Давы на «Юго-Западной» и отправились туда, обнявшись. Из окна их могла бы увидеть Ольга Бузова, живущая в соседнем подъезде.