Самые наблюдательные зрители прямой трансляции финала конкурса «Евровидение» заметили, что одна из ведущих вечера - итальянская певица Лаура Паузини - надолго пропала со сцены. Позже она объяснила в социальных сетях, что произошло, пишет RUS.TVNET.
Почему ведущая конкурса Евровидение-2022 пропала со сцены во время финала?
Лаура Паузини, которая в этом году вместе с британским певцом Микой и телеведущим Алессандро Каттеланом вела конкурс песни «Евровидение» в Турине, Италия, исчезла со сцены незадолго до объявления баллов каждой страны.
На своей странице в Instagram певица объяснила, что это произошло из-за проблем со здоровьем:
Какой вечер, дорогие! Сколько любви со всего мира вы мне показали! Спасибо вам! Хотела вас успокоить и сказать, что у меня все хорошо. Во время прямой трансляции финала у меня упало давление, и по совету врачей мне пришлось отдохнуть 20 минут.
Я очень благодарна им за помощь. Последние 6 месяцев были полны работы и стресса, но я рада, что смогла закончить вечер с моими дорогими компаньонами Алессандро и Микой и смогла вместе с ними объявить победителей »Евровидения«, замечательную Украину,
- отметила Паузини.