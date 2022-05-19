Почему ведущая конкурса Евровидение-2022 пропала со сцены во время финала?

Какой вечер, дорогие! Сколько любви со всего мира вы мне показали! Спасибо вам! Хотела вас успокоить и сказать, что у меня все хорошо. Во время прямой трансляции финала у меня упало давление, и по совету врачей мне пришлось отдохнуть 20 минут.

Я очень благодарна им за помощь. Последние 6 месяцев были полны работы и стресса, но я рада, что смогла закончить вечер с моими дорогими компаньонами Алессандро и Микой и смогла вместе с ними объявить победителей »Евровидения«, замечательную Украину,