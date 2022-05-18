Уже в эту субботу, 21 мая, долгожданный концерт в Таллинне даст группа Kazka! Мероприятие состоится в MJCLUB (Парда, 9). Двери в клуб открываются в 23:00. Часть вырученных средств направляем на помощь детям украинских военных беженцев в Эстонии.
KAZKA даст долгожданный концерт в Таллинне уже в эту субботу!
Смотри приветствие солистки!
Ансамбль Kazka образовался в начале 2017 года под музыкальным брендом Mamamusic. Помимо солистки Александры Зарицкой, в состав группы изначально входил гитарист и клавишник Никита Будэш. Первый сингл «Свята» вышел в первый день весны. По итогам года группа заняла 9-е место в чартах самых модифицированных песен, а сама группа получила премию YUNA в категории «Прорыв 2017 года».
Осень 2017 года началась для Александры и Никиты с участия в 8-м сезоне «Х-Фактора». Каждый судья брал по участнику, поэтому KAZKA связалась с Андреем Данилко.
Они исполнили песню "Love Runs Out" и попали в тройку лучших, но, к сожалению, в общем зачете KAZKA заняли лишь 7-е место.
Далее Украина услышала студийный альбом «КАРМА», который содержал 10 песен. Несомненной жемчужиной альбома стала песня «Плакала», которая очаровала слушателей не только из Украины, но и из России, Болгарии, Молдовы и Казахстана.
В 2018 году к команде KAZKA присоединился третий участник Дмитрий Мазуряк, который отвечал за игру на деревянных духовых инструментах. В детстве он любил играть на музыкальных инструментах в Карпатах. Позже Мазуряк окончил местную музыкальную школу.
После музыкальной школы, он поступил в Киевский педагогический институт на факультет искусств.
Через некоторое время на помощь группе приходит Юрий Никитин, знакомый Будаша, который помогал ансамблю на профессиональном уровне в качестве генерального менеджера звукозаписывающей компании Mamamusic.
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