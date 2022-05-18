KAZKA даст долгожданный концерт в Таллинне уже в эту субботу!

Смотри приветствие солистки!

Ансамбль Kazka образовался в начале 2017 года под музыкальным брендом Mamamusic. Помимо солистки Александры Зарицкой, в состав группы изначально входил гитарист и клавишник Никита Будэш. Первый сингл «Свята» вышел в первый день весны. По итогам года группа заняла 9-е место в чартах самых модифицированных песен, а сама группа получила премию YUNA в категории «Прорыв 2017 года».

Осень 2017 года началась для Александры и Никиты с участия в 8-м сезоне «Х-Фактора». Каждый судья брал по участнику, поэтому KAZKA связалась с Андреем Данилко.

Они исполнили песню "Love Runs Out" и попали в тройку лучших, но, к сожалению, в общем зачете KAZKA заняли лишь 7-е место.

Далее Украина услышала студийный альбом «КАРМА», который содержал 10 песен. Несомненной жемчужиной альбома стала песня «Плакала», которая очаровала слушателей не только из Украины, но и из России, Болгарии, Молдовы и Казахстана.

В 2018 году к команде KAZKA присоединился третий участник Дмитрий Мазуряк, который отвечал за игру на деревянных духовых инструментах. В детстве он любил играть на музыкальных инструментах в Карпатах. Позже Мазуряк окончил местную музыкальную школу.

После музыкальной школы, он поступил в Киевский педагогический институт на факультет искусств.

Через некоторое время на помощь группе приходит Юрий Никитин, знакомый Будаша, который помогал ансамблю на профессиональном уровне в качестве генерального менеджера звукозаписывающей компании Mamamusic.