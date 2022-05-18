«Застукал ее за перепиской с мужчинами»: почему бывший муж Акиньшиной увез от нее детей в Грузию

Оксана Акиньшина всегда говорила: на первое место в жизни ставит работу, а уже потом — все остальное. В прошлом у звезды было много громких романов, и два из них закончились браками.

С первым мужем актриса прожила три года и родила от него сына Филиппа. А со вторым — продюсером Арчилом Геловани, ее связали куда более запутанные отношения.

Недавно выяснилось: детей от этого брака — сына Костю и дочку Эмми Акиньшина видит очень редко. Сейчас они вместе с отцом живут на его Родине — в Грузии. Издание «КП» со ссылкой на собственные источники сообщило: Оксана была не против такого решения, потому что заниматься воспитанием детей у нее нет времени.

«Забрал, потому что не может она им дать ума. Она нацелена не на обучение и развитие детей, а на что-то другое. Они разводились в суде, встал вопрос, с кем останутся дети. Адвокаты Арчила предложили, чтобы они остались с отцом, так как он состоятельный человек, обеспечит их», — рассказал знакомый Геловани.

А причиной, по которой Геловани и Акиньшина развелись, стали переписки актрисы с другими мужчинами.

Ситуация с разводом пары получилась довольно запутанной. Еще в 2018 году Акиньшина опубликовала в социальных сетях пост и написала: «Мы расстаемся». Но быстро его удалила и больше к этой теме не возвращалась.

Помирилась ли она с супругом или все-таки разошлась — оставалось загадкой. И вот ответ получен: знакомая актрисы сообщила, что та развелась с мужем.

Акиньшина оказалось неподготовленной к семейной жизни. После рождения младшей дочки она переехала с мужем в Швейцарию, но среди гор быстро заскучала — ей не хватало общения, работы и драйва. Она стала все чаще летать в Москву, получала новые роли и мелькала на красных дорожках, а детьми в это время занимался Арчил Геловани.