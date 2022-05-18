ВИДЕО ⟩ Русско-эстонского рэпера обнаружили голым на пляже Пирита

Gameboy Tetris рассказал невероятную историю о своем безумном опыте после оголтелой вечеринки. Неудивительно, почему она стала для него незабываемой.

Выяснилось, что однажды полиция нашла мужчину в очень уязвимом виде на пляже Пирита. "Короче говоря, однажды я проснулся от того, что меня просто обжигали лучи солнца. Я почувствовал, что меня кто-то сильно трясет. ""Молодой человек, очнитесь", - говорили мне", - описывает Павел свое приключение.

Это был жаркий солнечный день. Еле продрав глаза, Павел попытался понять, кто с ним разговаривает, и оказалось, что это двое полицейских.

Музыкант был напуган и стал допытываться, что происходит, и почему полицейские его беспокоят. Ведь он был не прочь поспать подольше. Полицейским пришлось сообщить о несколько неловкой ситуации. "Молодой человек, вы голый!" - объяснили сотрудники правоохранительных органов.

"Я был совершенно голый, под головой у меня был рюкзак, в котором лежали все мои вещи. Кто знает, как я туда попал", - усмехнулся молодой человек.

Эта история заставила Суклу задуматься и крайне удивила его: "Какого черта ты был голым на пляже? Сумасшедший!"