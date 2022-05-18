Ажиотаж на соду и соль постепенно спадает, потребитель смирился с постоянно растущими ценами и уже не скупает их оптом.
Сода Special Edition: на обновленной упаковке соды дан ответ на животрепещущий вопрос
Сода Special Edition: на обновленной упаковке соды дан ответ на животрепещущий вопрос
Однако, что делать с запасами? И если с солью всё предельно понятно, то в воздухе все еще висит вопрос: что делать с содой?
За ответом далеко ходить не пришлось, инфографика обновленной упаковки соды всё предельно ясно объяснила.
А какие способы применения соды для вас актуальны?