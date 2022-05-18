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Сода Special Edition: на обновленной упаковке соды дан ответ на животрепещущий вопрос

Limon.ee
Сода Special Edition: на обновленной упаковке соды дан ответ на животрепещущий вопрос
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Сода
Сода Фото: Viktoria Solomonchuk

Ажиотаж на соду и соль постепенно спадает, потребитель смирился с постоянно растущими ценами и уже не скупает их оптом. 

Однако, что делать с запасами? И если с солью всё предельно понятно, то в воздухе все еще висит вопрос: что делать с содой? 

За ответом далеко ходить не пришлось, инфографика обновленной упаковки соды всё предельно ясно объяснила.

Сода
Сода Фото: Viktoria Solomonchuk

А какие способы применения соды для вас актуальны?

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