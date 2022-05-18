А БЫЛО ЛИ ИЗ-ЗА ЧЕГО ВОЗМУЩАТЬСЯ? ⟩ Скандальный слоган фирмы Arco Vara вызвал ярость феминисток

Как сообщает Postimees, согласно договору франчайзинга, заключенному с Arco Vara, маклеры имеют право использовать логотип компании, и в данном случае один маклер решил создать такое изображение по собственной инициативе.

Arco Vara: это самодеятельность пярнуского маклера

«Утверждение о том, что Arco Vara использует слоган с неуместным сообщением в группе активистов за права женщин в социальных сетях, не соответствует действительности. Все обвинения либо злонамеренны, либо преувеличены. Arco Vara не заказывала и не распространяла этот баннер. Что автор разгромной для Arco Vara публикации не счел нужным показать другим пользователям, так это то, что это изображение было размещено маклером, работающим в Пярну, на его личной «стене» в Facebook, и это было его творение», — заявили в Arco Vara.

По словам компании, второй факт, который необходимо проверить, касается того, что в Эстонии есть две компании, которые используют товарный знак Arco Vara. «В социальных сетях решили «отменить» застройщика AS Arco Vara, зарегистрированного на Таллиннской фондовой бирже, однако маклер, опубликовавший этот пост, работает на Arco Vara Kinnisvarabüroo OÜ, которое не принадлежит AS Arco Vara. Даже в случае «культурных войн» сначала стоит проверить факты и уже исходя из этого выдвигать претензии», — сказали в фирме.

«Что касается пословицы, использованной в этой публикации, «дом мужчины — это мир, а мир женщины — это дом», Arco Vara AS не занимает позицию относительно достоверности пословиц. Так же, как предприятиям не нужно проверять достоверность других пословиц, например, «Кто рыл и выкопал яму, сам в нее упадет», — заявили в компании.