ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Анна Седокова кардинально сменила имидж

"Перешла на светлую сторону. Ни минуты не жалею. Начинаю новую жизнь. Интересно, как в ней ))", - подписала звезда свою публикацию.

"Рассказываю, как я решилась. У меня 3 года был контракт с любимым шампунем, по которому я не могла менять цвет волос. Сейчас, когда все остановилось и прямо перед подписанием нового контракта все заморозилось, я поняла, что "сейчас или никогда", - записала Седокова обращение к своим подписчикам.