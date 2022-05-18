Бывшая солистка «ВИА Гры» в своем Instagram опубликовала видеозапись с неожиданным преображением, пишет RUS.TVNET.
ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Анна Седокова кардинально сменила имидж
В жизни Анны Седоковой происходят постоянные изменения, сейчас звезда решила поменять цвет волос.
"Перешла на светлую сторону. Ни минуты не жалею. Начинаю новую жизнь. Интересно, как в ней ))", - подписала звезда свою публикацию.
Поклонники отреагировали положительно и оставили много хвалебных комментариев.
"Рассказываю, как я решилась. У меня 3 года был контракт с любимым шампунем, по которому я не могла менять цвет волос. Сейчас, когда все остановилось и прямо перед подписанием нового контракта все заморозилось, я поняла, что "сейчас или никогда", - записала Седокова обращение к своим подписчикам.
Напомним, что сейчас Анна Седокова замужем в третий раз. Избранником певицы стал латвийский баскетболист Янис Тимма. Пара воспитывает троих детей телеведущей от предыдущих браков.