Анастасия Волочкова продолжает интриговать своих подписчиков, находясь в отпуске.
Опять раскорячилась: Волочкова вся в стразах, на шпагате и в объятиях молодого кавалера левитирует над морем
Опять раскорячилась: Волочкова вся в стразах, на шпагате и в объятиях молодого кавалера левитирует над морем
Синее море, ровный загар, новый молодой кавалер, лицо которого Анастасия еще не показывает, и, конечно же, растяжка. Много фотографий шпагата.
Дорогая Настя, мы уже знаем, что ты можешь – просто отдыхай.
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