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Опять раскорячилась: Волочкова вся в стразах, на шпагате и в объятиях молодого кавалера левитирует над морем

Limon.ee
Опять раскорячилась: Волочкова вся в стразах, на шпагате и в объятиях молодого кавалера левитирует над морем
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Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова. Фото: Sergei Karpukhin

Анастасия Волочкова продолжает интриговать своих подписчиков, находясь в отпуске. 

Синее море, ровный загар, новый молодой кавалер, лицо которого Анастасия еще не показывает, и, конечно же, растяжка. Много фотографий шпагата.

Дорогая Настя, мы уже знаем, что ты можешь – просто отдыхай.

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