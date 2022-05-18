ФОТО ⟩ Эстонскую королеву уколов красоты застали в объятьях мохнатого гиганта

«Как-то я своим сказала, что мы заведем собаку. Впрочем, я поставила из в известность, когда собака уже была забронирована и оплачена. Понту уже десять месяцев... интересно, он еще будет расти? Определенно», - пишет Марью Карин в своей последней публикации в Instagram, пишет Elu24.

«Мне показалось, что ты лежишь в объятиях медведя», - комментирует фото ее подписчик.

Понту - представитель породы ньюфаундлендов с мощным скелетом и длинной густой шерстью. Ньюфаундленда лучше всего будет описать словами «нежный гигант». Щенки похожи на плюшевых медвежат. Но такими они остаются недолго, так как растут очень быстро. Это послушные, дружелюбные и нежные собаки, пишет Purina.

Марью также шутила в предыдущих сообщениях, что собака весит больше, чем она. Хотя, судя по фото, так оно и есть. «Думаю, тогда и сердце у него больше», - добавила она.