ВЕСЕЛАЯ ГАЛЛЕРЕЯ ⟩ Дни дворовых кафе в Каламая: летающие пельмени, низкие цены и счастливые улыбки

День кафе во дворах Каламая – особое событие. Во-первых, кафе управляют люди, которые обычно этого не делают. В этом есть как хорошие, так и плохие стороны - для тех, кто за прилавком, жизнь кафе очень увлекательна и о скуке в этот день не может быть и речи. Действовать приходится быстро: надо и вечеринку во дворе организовать, и друзей развлечь, и посетителей обслужить.

Как приятно, когда через задний двор проходит большое количество старых и новых друзей. Кафе Õnne в Каламая. Фото: Taavi Sepp

Есть, конечно, минус. Непрофессиональные повара могут готовить очень вкусно, но выглядеть блюда могут не слишком хорошо. Безусловно, были и кулинарные шедевры! Но, к счастью, гости не ожидали слишком многого от дворовых кафе.

Еще один чизкейк со вкусом мохито лежит на прилавке. Вкус свежей мяты и лайма компенсировал тот факт, что кусок торта выглядел не совсем профессионально. Фото: Taavi Sepp

Так как я тоже принимала участие в создании кафе, за прилавком открылась неожиданная правда - сложить быстро 1+1+1 не такая уж и простая задача! Непрофессиональные кафе часто просили и самих клиентов посчитать общую стоимость за их лакомства, к счастью, посетители любезно соглашались это сделать. Также счастливых и довольных гостей не смущало небольшое ожидание или то, что за одним столом торговали несколько человек – Kalamaja Days – это, прежде всего, событие, объединяющее людей.

Но в дополнение к хорошей еде, веселило еще и то, как заказы вручались. Например, Сасс Хенно доставлял пельмени прямиком с балкона вниз в корзинке. «Лучшие в Каламая пельмени с морской солью, луком, ромом и медом», — похвалил себя шеф-повар. Неплохо было бы сделать и летающее мороженое.

Выдача пельменей от кафе Pahandus клиенту. Фото: Inna-Katrin Hein

Всем, от мала до велика, понравился этот день. В восторге остались и четвероногие друзья.

Кафе в Калимая рады и четвероногим посетителям. Фото: Taavi Sepp