«Должен жить со мной»: Аршавин захотел забрать младшего сына у Барановской

Мальчик уже два года тренируется за «красно-белых». На выходных его как воспитанника «Спартака» вывел на поле легионер Кристофер Мартинс. Аршавина, который считает питерский «Зенит» родным клубом, данная ситуация вывела из себя.

— Видно, это Юля приурочила его выход на поле к матчу с «Зенитом», но пускай. Я сижу с другими двумя детьми, они болеют за «Зенит», поэтому враги, они пока в другой ложе, — резко высказался футболист.

Также он заявил, что хотел бы, чтобы сын тренировался за «Зенит», но переход в другой клуб станет возможен только после переезда ребенка. Аршавин готов забрать Арсения к себе и заниматься его воспитанием без участия матери.

— Это значит, что я его должен перевезти к себе, и он должен жить со мной. Я готов, пожалуйста, но на это не пойдет другая сторона, — заявил спортсмен.

Он добавил, что у него действительно сложные отношения с матерью сына.