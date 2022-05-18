ФОТО ⟩ На улице Маяка начертили непригодные для использования парковочные места

В Facebook опубликовано фото парковки перед домом по адресу Маяка, 7, а рядом с постом задан вопрос: «Маляр был пьян?»

Перед домом есть узкая подъездная дорога, по которой одновременно может проехать только одна машина. На этой единственной дороге нарисованы линии, как бы разделяющие парковочные места. Но кто будет парковать машину на дороге?

Также на фото видно, что жители фактически паркуются у стены своего дома в между подъездами.

Фото парковки около дома по адресу Маяка, 7. Фото: Kuvatõmmis Facebookist

Люди в комментариях недоумевали, кто нарисовал эти полосы – Таллиннский транспортный департамент?