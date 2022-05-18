В соцсетях гуляет фотография с одной из парковок перед многоквартирным домом на улице Маяка. Глядя на нее, становится ясно, что пользоваться этими парковочными местами нельзя.
ФОТО ⟩ На улице Маяка начертили непригодные для использования парковочные места
В Facebook опубликовано фото парковки перед домом по адресу Маяка, 7, а рядом с постом задан вопрос: «Маляр был пьян?»
Перед домом есть узкая подъездная дорога, по которой одновременно может проехать только одна машина. На этой единственной дороге нарисованы линии, как бы разделяющие парковочные места. Но кто будет парковать машину на дороге?
Также на фото видно, что жители фактически паркуются у стены своего дома в между подъездами.
Люди в комментариях недоумевали, кто нарисовал эти полосы – Таллиннский транспортный департамент?
Elu24 узнал у Таллиннского транспортного департамента, кто спланировал эти по понятным причинам неправильные парковочные места перед домом. Ведущий специалист по дорожному движению Виктор Ноор сказал, что Департамента транспорта не имеет к этому отношения, и он полагает, что этим занимался собственник недвижимости или само квартирное товарищество.