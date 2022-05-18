На Лазурном берегу стартовал ежегодный майский киносмотр — знаменитости и кинодеятели отпарили свои роскошные наряды и вышли на первую красную дорожку юбилейного Каннского кинофестиваля. В жюри конкурса в этом году вошли актрисы Ребекка Холл, Дипика Падуконе, Нуми Рапас и Жасмин Тринка, режиссеры Аскар Фархади, Джефф Николс, Йоаким Триер и сценарист и актер Ладж Ли.
Каннский фестиваль-2022: лучшие образы церемонии открытия
Каннский кинофестиваль наконец-то вернулся в звездное расписание мая. После пропуска из-за пандемии коронавируса в 2020 году и переноса в 2021-м французский курорт вновь готов принять самых долгожданных селебрити из А-листа. Зрителей ждет немало кинопремьер и еще больше знаменитостей, которые точно будут блистать на этом празднике кино и моды. В 2022 году в расписании представлена впечатляющая линейка фильмов, а это означает, что в течение следующих 11 дней нас ждет непрерывный поток известных персон на ковровой дорожке. В день открытия мы уже заприметили немало знакомых нам лиц, по которым мы успели соскучиться, пишет MarieClaire.ru.
От Джулианны Мур до Евы Лонгории — рассматриваем в деталях, кто из звезд лучше всего подготовился к торжественной церемонии открытия кинофестиваля.