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Каннский фестиваль-2022: лучшие образы церемонии открытия

Limon.ee
Каннский фестиваль-2022: лучшие образы церемонии открытия
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Чья-то малышка стала звездой на красной дорожке Каннского фестиваля
Чья-то малышка стала звездой на красной дорожке Каннского фестиваля Фото: ANTONIN THUILLIER

На Лазурном берегу стартовал ежегодный майский киносмотр — знаменитости и кинодеятели отпарили свои роскошные наряды и вышли на первую красную дорожку юбилейного Каннского кинофестиваля. В жюри конкурса в этом году вошли актрисы Ребекка Холл, Дипика Падуконе, Нуми Рапас и Жасмин Тринка, режиссеры Аскар Фархади, Джефф Николс, Йоаким Триер и сценарист и актер Ладж Ли.

Каннский кинофестиваль наконец-то вернулся в звездное расписание мая. После пропуска из-за пандемии коронавируса в 2020 году и переноса в 2021-м французский курорт вновь готов принять самых долгожданных селебрити из А-листа. Зрителей ждет немало кинопремьер и еще больше знаменитостей, которые точно будут блистать на этом празднике кино и моды. В 2022 году в расписании представлена впечатляющая линейка фильмов, а это означает, что в течение следующих 11 дней нас ждет непрерывный поток известных персон на ковровой дорожке. В день открытия мы уже заприметили немало знакомых нам лиц, по которым мы успели соскучиться, пишет MarieClaire.ru.

От Джулианны Мур до Евы Лонгории — рассматриваем в деталях, кто из звезд лучше всего подготовился к торжественной церемонии открытия кинофестиваля.

Телеведущая Виктория Боня
Телеведущая Виктория Боня Фото: LOIC VENANCE
Актриса Джулиан Мур
Актриса Джулиан Мур Фото: GUILLAUME HORCAJUELO
"Мисс Франция 2021" Амадин Пети
"Мисс Франция 2021" Амадин Пети Фото: ANTONIN THUILLIER
Актриса Фредерик Белль
Актриса Фредерик Белль Фото: SEBASTIEN NOGIER
Актриса Алис Абдель Азиз
Актриса Алис Абдель Азиз Фото: GUILLAUME HORCAJUELO
Актриса Ева Лонгория
Актриса Ева Лонгория Фото: Andreas Rentz / POOL
Актриса Эмилия  Шуле
Актриса Эмилия  Шуле Фото: Andreas Rentz / POOL
Американская модель Лори Харви
Американская модель Лори Харви Фото: Mickael Chavet
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