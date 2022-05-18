Представитель российского МИДа Захарова назвала нашего премьера "султаном с наследственной карьерой"

На конференции им. Леннарта Мери в первой дискуссии под названием ”Проблемы моего соседа завтра станут моими” участвовала и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она призвала лидеров Европы не говорить с Путиным. «Зачем звонить ему? Он военный преступник. Когда все звонят ему, он не понимает, что изолирован».

"Why talk to Putin? He's a war criminal". 🇪🇪Estonian PM Kaja Kallas @kajakallas absolutely nails it.



"If everybody keeps calling him, he doesn't get the message that he's isolated". pic.twitter.com/MK0yOPBYC4 — Danylo Mokryk (@DMokryk) May 15, 2022

И вскоре официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала длинный пост в Telegram, где назвала нашего премьера «автократическим султаном».

Так, Мария Захарова пишет: «Читаю новости: «Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала западных лидеров перестать звонить Президенту РФ Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине: «Он чувствует себя в центре внимания, потому что все хотят разговаривать с ним. Но что мы получаем от этого? Я не вижу никаких результатов».

Стало интересно, кто же это даёт столь дельные советы западным лидерам.

Оказалось, такой наследственной карьеры ни у одного автократического султана нет.

Кая Каллас является премьер-министром Эстонии, как в своё время и ее папа Сийм Каллас (2002-2003 гг.)

Кая Каллас является председателем Партии реформ, как в своё время и ее папа Сийм Каллас (1994-2004 гг.).

Кая Каллас является активистом евроинститутов, как в своё время и ее папа Сийм Каллас (в период с 2004 по 2009 и с 2010 по 2014 гг. занимал посты комиссара и заместителя председателя Европейской комиссии).

Тот самый папа Сийм Каллас, который почти 20 лет был членом КПСС (у дочери всё впереди), а затем создал партию, инициировавшую в Эстонии закон, по которому - вопреки массовым протестам населения - был демонтирован памятник «Бронзовый солдат» в 2007 г.

Тот самый папа Сийм Каллас, против которого с 1998 г. неоднократно выдвигались подозрения в злоупотреблении служебным положением, соучастии в хищении в крупных размерах и предоставлении ложной информации в период его работы в Банке Эстонии. В частности, его обвиняли в пропаже в 1993 г. 10 млн долларов из Северо-Эстонского коммерческого банка.

А теперь ахтунг! Тот самый папа Сийм Каллас, чей дед Эдуард Альвер был начальником военизированного националистического формирования Кайтселийт».

Далее Захарова написала и про Кайтселийт.