Известный эстонский дизайнер Роберта Эйнер, живущая в Лондоне, опубликовала в соцсетях снимок американской звезды Кайли Дженнер, которая одета в полупрозрачное боди Roberta Einer.
ФОТО ⟩ Гордимся нашими: американская модель Кайли Дженнер появилась в наряде эстонского дизайнера
Гордимся нашими: американская модель Кайли Дженнер появилась в наряде эстонского дизайнера
И более 338 миллионов подписчиков Дженнер в Инстаграме теперь знают, что американская модель носит наряды эстонского дизайнера.
Среди поклонников бренда Roberta Einer также Леди Гага и Дуа Липа. В Таллинне дизайнерские вещи - платья-сетки и боди - Роберты Эйнер продаются в бутике Maximalist. Цены начинаются с 1 000 евро.