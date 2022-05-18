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ФОТО ⟩ Гордимся нашими: американская модель Кайли Дженнер появилась в наряде эстонского дизайнера

Naine Limon.ee
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Гордимся нашими: американская модель Кайли Дженнер появилась в наряде эстонского дизайнера
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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер Фото: Evan Agostini / Scanpix

Известный эстонский дизайнер Роберта Эйнер, живущая в Лондоне, опубликовала в соцсетях снимок американской звезды Кайли Дженнер, которая одета в полупрозрачное боди Roberta Einer.

И более 338 миллионов подписчиков Дженнер в Инстаграме теперь знают, что американская модель носит наряды эстонского дизайнера. 

Среди поклонников бренда Roberta Einer также Леди Гага и Дуа Липа. В Таллинне дизайнерские вещи - платья-сетки и боди - Роберты Эйнер продаются в бутике Maximalist. Цены начинаются с 1 000 евро. 

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