Хайди Клум отправилась на вечеринку полуголая, с сапогами в руках

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум отправилась с мужем на вечеринку в столь неоднозначном наряде, что вызвала пересуды в Сети.

48-летняя артистка опубликовала свои фото в прозрачном облегающем костюме, через который просвечивает бикини черного цвета. Образ был дополнен сапогами на шпильке, но модель предпочла нести их в руках. Присутствовали также аксессуары в виде очков, сумки на металлической цепочке и кепочки.

Судя по всему, вечеринка в Лас-Вегасе, куда направлялась Хайди с молодым 32летним мужем, должна быть просто огневой, ведь такой наряд просто так не наденешь.