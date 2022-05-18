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Хайди Клум отправилась на вечеринку полуголая, с сапогами в руках

Limon.ee
Хайди Клум отправилась на вечеринку полуголая, с сапогами в руках
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Хайди Клум
Хайди Клум Фото: imageSPACE

48-летняя звезда отжигает не по-детски, пишет Topnews.

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум отправилась с мужем на вечеринку в столь неоднозначном наряде, что вызвала пересуды в Сети.

48-летняя артистка опубликовала свои фото в прозрачном облегающем костюме, через который просвечивает бикини черного цвета. Образ был дополнен сапогами на шпильке, но модель предпочла нести их в руках. Присутствовали также аксессуары в виде очков, сумки на металлической цепочке и кепочки.

Судя по всему, вечеринка в Лас-Вегасе, куда направлялась Хайди с молодым 32летним мужем, должна быть просто огневой, ведь такой наряд просто так не наденешь.

Поклонники неоднозначно отнеслись к выходке звезды и даже стали просить ее повзрослеть, напоминая, что она выглядит смешно. «О, еще одна пожилая женщина сняла с себя одежду», — высказывались они. Нашлись и те, кто встал на сторону Клум, заявив, что с такой фигурой ей нечего стесняться. «Завидую тебе», — писали юзеры.

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