21 мая в настробаре TAR TAR köök+baar состоится зажигательная весенняя вечеринка «Зачем нам солнце Монако».
Солнце Монако в Таллинне: самая крутая вечеринка состоится уже в субботу!
Солнце Монако в Таллинне: самая крутая вечеринка состоится уже в субботу!
Отмечайте в ежедневнике дату и бронируйте стол, потому что количество мест ограничено!
За ваше гастрономическое удовольствие в этот вечер отвечают именитые шефы Андрей Шмаков и Артем Скворцов. Приветственный напиток настроит на игривый лад, а DJ Peterson позаботится о вашем восхитительном настроении.
Билет на самую горячую вечеринку этой весны стоит 75€. Бронируйте столик по телефону 6109230. Зовите друзей, подбирайте наряды, и до встречи 21 мая в 19:00 в гастробаре ТAR TAR!