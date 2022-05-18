Бритни Спирс выложила такое весёлое видео, что сплетники засомневались, а был ли выкидыш

Напомним, в начале апреля Бритни Спирс рассказала, что ждёт ребёнка от жениха Сэма Асгари. Радость пары была недолгой: уже через месяц влюблённые вышли на связь и заявили, что у Бритни случился выкидыш. Причём сама певица отметила, что всё же попытается ещё раз стать мамой. У Спирс есть два сына, которых она родила в браке с танцором Кевином Федерлайном, — Шон Престон и Джейден Джеймс.