Некоторые подписчики певицы уверены, что беременность — не иначе как выдумка больного воображения Бритни. Другие же полагают, что певица просто пытается забыть тяжёлый опыт и скорее отойти от потери, пишет Лайф.
Бритни Спирс выложила такое весёлое видео, что сплетники засомневались, а был ли выкидыш
Звезда конца 90-х – начала нулевых Бритни Спирс объявилась в Сети после заявления о том, что её третья беременность внезапно прервалась на раннем сроке. Артистка поделилась с подписчиками видео, записанным на отдыхе в Мексике. Видимо, Бритни пересматривает архивные клипы, пытаясь поднять настроение. В кадре она появилась в мини-бикини и даже топлес — грудь прикрыла ладонями. "Пытаюсь быть сексуальной, бегая как "спасательница Малибу", — подписала видео Спирс.
Комментаторы недоумевают: как потерявшая ребёнка женщина может так себя вести, вспоминать о весёлых деньках. "Вау... это первый пост после потери "ребёнка", "Ты ведёшь себя очень странно", "Бритни, пожалуйста", "Становится всё печальнее", "Бритни, тебе дорога на Onlyfans", "Горе бывает таким разным...". Некоторые сплетники и вовсе уверены: не было ни беременности, ни выкидыша — мол, Спирс всё выдумала ради хайпа.
Напомним, в начале апреля Бритни Спирс рассказала, что ждёт ребёнка от жениха Сэма Асгари. Радость пары была недолгой: уже через месяц влюблённые вышли на связь и заявили, что у Бритни случился выкидыш. Причём сама певица отметила, что всё же попытается ещё раз стать мамой. У Спирс есть два сына, которых она родила в браке с танцором Кевином Федерлайном, — Шон Престон и Джейден Джеймс.