Хиты группы 5'nizza: концерт Сергея Бабкина 28 мая в Cathouse

МАГИЯ БУКВ И МУЗЫКИ СЕРГЕЯ БАБКИНА:

«Тук-тук», «Забери», «Солдат», «#пробач», «#але», «Привіт, Бог», «Де би я» – все эти и огромное множество других песен стали хитами и очень полюбились слушателям. Каждая композиция – словно разговор с другом. Искренний и очень настоящий, без масок и притворства.

Сергей Бабкин по праву считается одним из самых талантливых, откровенных и харизматичных украинских артистов.

13 альбомов, клипы, съемки в масштабных украинских ТВ-шоу и фильмах, бесчислен-ные номинации и победы в топовых украинских премиях: YUNA, «Золота Жар-птиця», M1 Music Awards, «VIVA! Самые красивые» и других. Несмотря на обретенное признание и любовь публики, творчество Бабкина становится лишь качественнее и сильнее. С каждым днем.

Сергей Бабкин — главный романтик на украинской сцене, певец и музыкант отправляется в большой тур по странам Европы в поддержку Украины! Все собранные деньги будут направлены в благотворительный фонд.

В частности, средства будут направлены на нужды Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь», требующего закупки реанимационного оборудования. По словам руководства медицинского учреждения, ежемесячно такое новейшее оборудование сможет спасти около 5000 жизней наших защитников и гражданских, пострадавших в результате российско-украинской войны.