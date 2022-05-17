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Украинка сделала подарок приехавшему в Ярвамаа президенту Эстонии

Тийт Рейнберг Limon.ee
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Украинка сделала подарок приехавшему в Ярвамаа президенту Эстонии
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President saabus Türile
President saabus Türile Фото: Kristo Kivisoo/ Järva Teataja

Президент Алар Карис находится сегодня и завтра в Ярвамаа, чтобы ознакомиться с развитием местной предпринимательской и культурной жизни, пишет Järva Teataja.

Глава государства прибыл в Тюри на поезде под названием Hermet. Во время поездки он обсудил с министром экономики и инфраструктуры Таави Аасом будущее связи внутри Эстонии, а также влияние инфляции из-за роста энергоснабжения и роста цен на топливо на местное развитие.

Прибыв в Тюри, президент Карис смог некоторое время посидеть на месте водителя поезда, а тот вкратце рассказал главе государства, в чем заключается его работа.

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