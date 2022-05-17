Украинка сделала подарок приехавшему в Ярвамаа президенту Эстонии

Глава государства прибыл в Тюри на поезде под названием Hermet. Во время поездки он обсудил с министром экономики и инфраструктуры Таави Аасом будущее связи внутри Эстонии, а также влияние инфляции из-за роста энергоснабжения и роста цен на топливо на местное развитие.