Президент Алар Карис находится сегодня и завтра в Ярвамаа, чтобы ознакомиться с развитием местной предпринимательской и культурной жизни, пишет Järva Teataja.
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Украинка сделала подарок приехавшему в Ярвамаа президенту Эстонии
Украинка сделала подарок приехавшему в Ярвамаа президенту Эстонии
Глава государства прибыл в Тюри на поезде под названием Hermet. Во время поездки он обсудил с министром экономики и инфраструктуры Таави Аасом будущее связи внутри Эстонии, а также влияние инфляции из-за роста энергоснабжения и роста цен на топливо на местное развитие.
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