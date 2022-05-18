Снимите это немедленно: какая одежда делает нас несчастными

Рваная, старая, чужая одежда

В шкафу даже безупречной модницы, которая выглядит на все сто, точно можно найти любимые спортивные штаны с растянутыми коленями, уютную футболку, потерявшую принт от старости, или немного дырявый, но такой мягкий свитер. Эти вещи дарят комфорт, успокаивают, но специалисты фэн-шуй уверены: на самом деле, они крадут позитивную энергию своего владельца.

Проведите ревизию в шкафу и избавьтесь от всех предметов гардероба, давно утративших товарный вид. Ведь через дырки в вещах может утекать финансовое благополучие, а застиранная одежда лишает удачи того, кто ее носит.

Вещи из искусственных материалов

Наука о благополучии основа на взаимодействии энергий: огня, воды, земли и воздуха. Но когда вы носите одежду из искусственной ткани (полиэстера, нейлона, вискозы), течение природных сил затрудняется. Мастера Фэн-шуй считают, что такие вещи не дают владельцу взаимодействовать с окружающим миром, мешают циркуляции энергии Ци, а значит, крадут его удачу и здоровье.

Тесная и узкая одежда

Исторические костюмы почти всех народов мира схожи в одном — это просторная, не мешающая движению одежда. Будь то русский сарафан, японское кимоно, индийское сари, костюмы были созданы для комфорта. Но мода беспощадна, стремление к идеалу заставляет нас выбирать неудобные наряды, узкие джинсы и юбки, платья, в которых сложно дышать, а иногда даже корсеты.

Конечно, они влияют на здоровье не лучшим образом, а, по мнению мастеров Фэн-шуй, еще и лишают энергии. Замените неудобные вещи на те, в которых чувствуете себя комфортно, и заметите, что к вечеру у вас еще полно сил, голова перестала болеть, а мужчины неожиданно начали делать комплименты.

Цвет тоже важен

Обожаете тотал блэк? Это вполне объяснимо, ведь темные наряды — нестареющая классика, они стройнят, позволяют играть с аксессуарами и акцентами, показывают, что у вас есть вкус. Но у каждой медали есть обратная сторона. Если верить древнему учению, одежда черного цвета притягивает безденежье и неудачи.

Самые благоприятные тона нарядов в Фэн-шуй — белый, синий, желтый и красный. Они принесут в жизнь гармонию, привлекут деньги и интересные знакомства.

С осторожностью нужно относиться к принтам, которые выбираете. Оказывается, хищная расцветка пагубно воздействует на энергетику, поэтому любительницы леопардового принта становятся раздражительными и агрессивными.

Полоска тоже может негативно сказаться на жизненных событиях: специалисты не советуют носить наряды с косой полоской и диагональю. Такой рисунок путает вихрь энергии и притягивает неудачи.

Меньше углов и асимметрии